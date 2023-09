Le G20 intègre l’Afrique, mais il peine à avancer sur le climat

«Un terrible message envoyé au monde»

Sur le volet climat, les chefs d’État du G20 n’ont même pas réussi à mentionner qu’ils avaient un désaccord sur la réduction des énergies fossiles, comme l’avaient fait leurs ministres de l’Énergie en juillet à Goa. Ils sont là aussi restés sur le langage employé l’an dernier à Bali, appelant à «accélérer les efforts vers la réduction de la production d’électricité à partir de charbon» non accompagnée de dispositifs de captage ou de stockage de carbone. Cela exclut de facto le gaz et le pétrole.

«C’est un terrible message envoyé au monde, en particulier aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables, qui souffrent le plus du changement climatique», a déploré Friederike Roder, vice-présidente de l’ONG Global Citizen.