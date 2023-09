L’Inde «suspend» le traitement des demandes de visa au Canada 

Mais peu après la diffusion de cette annonce par les médias, BLS a retiré cet avis de son site Internet. Le ministère indien des Affaires étrangères n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat. Mardi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a demandé à l’Inde de «prendre au sérieux» l’affaire de la mort de Hardeep Singh Nijjar et les soupçons d’implication d’agents de New Delhi évoqués lundi par Ottawa, qui dit s’appuyer sur des «éléments crédibles».

Expulsions de diplomates

Le gouvernement indien a qualifié les accusations canadiennes d'«absurdes» et démenti «tout acte de violence au Canada». Les relations diplomatiques entre le Canada et l’Inde sont depuis au plus bas, marquées par des expulsions réciproques de diplomates. Mercredi, le ministère indien des Affaires étrangères s’est déclaré inquiet pour ses ressortissants voyageant au Canada, «compte tenu de la multiplication des activités anti-indiennes et des crimes haineux et criminels à connotation politique au Canada.»