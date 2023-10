Diplomatie: Pékin et Moscou fustigent les pays «créant des problèmes»

Le général Zhang Youxia et le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, près de Moscou le 7 décembre 2017.

Un haut responsable de l’armée chinoise et le ministre russe de la Défense ont accusé lundi certains pays de vouloir «créer des problèmes» en Asie et ailleurs, à l’occasion d’un forum sur la défense à Pékin. Les deux hommes ont chacun prononcé un discours au Forum Xiangshan, qui réunit militaires et diplomates de 90 pays.