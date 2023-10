Sergueï Lavrov sera lundi en Iran pour une réunion régionale

Lors de cette réunion, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, rencontrera ses homologues arménien, iranien, turc et azerbaïdjanais.

Les chefs de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et arménienne, Ararat Mirzoïan, seront en Iran lundi pour une réunion avec leurs homologues régionaux, ont affirmé, dimanche, leurs ministères respectifs, sans pour l’heure en préciser le sujet.

L’agence iranienne Irna a, de son côté, indiqué que les ministres des Affaires étrangères de Russie, de Turquie, d’Arménie, d’Azerbaïdjan et d’Iran discuteront «des pourparlers de paix» entre Erevan et Bakou.

Les tensions sont au plus haut entre les deux voisins depuis la victoire éclair, le mois dernier, de l’Azerbaïdjan au Haut-Karabakh, enclave qui était principalement peuplée d’Arméniens. «Nous confirmons les discussions prévues de Sergueï Lavrov à Téhéran lundi», a déclaré, sans plus de détail, la porte-parole du Ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, aux agences russes Tass et Ria.