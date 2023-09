Une ministre allemande qualifie Xi de «dictateur», Pékin outré

La Chine est «fortement mécontente» de ces propos et a fait des «démarches solennelles auprès de la partie allemande par la voie diplomatique», a ajouté Mao Ning. Pékin est le premier partenaire commercial de l’Allemagne, mais cette dernière a publié une loi en juillet visant à devenir moins dépendante de cette relation et à mieux protéger ses intérêts stratégiques face à une Chine «de plus en plus offensive».