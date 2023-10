Chine: Vladimir Poutine attendu à Pékin pour un forum économique

Dans une interview accordée à la télévision chinoise, Vladimir Poutine a estimé que les Nouvelles routes de la soie étaient un projet «mutuellement bénéfique» pour la Chine et son pays. AFP

Le président russe Vladimir Poutine est attendu cette semaine, à Pékin, où la Chine accueille les représentants de quelque 130 pays, dont la Russie, pour le forum des Nouvelles routes de la soie, un événement diplomatique majeur de Pékin, qui doit se tenir mardi et mercredi. Il s’agit du premier déplacement de l’homme fort du Kremlin, dans l’une des grandes puissances mondiales, depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les Nouvelles routes de la soie, ou initiative «La Ceinture et la Route» selon son appellation officielle, sont un ambitieux projet lancé il y a dix ans sous l’impulsion du président chinois Xi Jinping. Il vise à améliorer le développement et les liaisons commerciales entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique grâce au financement de la construction de ports, de voies ferrées, d’aéroports ou de parcs industriels, via des milliards de dollars de prêts chinois.

Dans une interview accordée à la télévision chinoise, Vladimir Poutine a estimé que les Nouvelles routes de la soie étaient un projet «mutuellement bénéfique» pour la Chine et son pays. «Le président Poutine a relevé qu’un monde multipolaire est en train de prendre forme et que les concepts et initiatives mis en avant par le président Xi Jinping sont très pertinents et importants», a souligné la chaîne chinoise anglophone CGTN.

Lavrov est déjà sur place

En amont de cette visite, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a été reçu lundi par son homologue chinois Wang Yi. Il se rendra par ailleurs mercredi en Corée du Nord, a précisé son ministère de tutelle.

Depuis le déplacement du numéro un chinois au Kremlin en mars dernier et face à l’isolement accru de la Russie, Moscou et Pékin prônent un renforcement de leur coopération économique et militaire dans le cadre d’une amitié officiellement qualifiée de «sans limites». La Chine et la Russie, deux pays voisins, partagent une volonté commune de contrer ce qu’ils présentent comme l’hégémonie américaine et se sont rapprochées, depuis l’intervention russe en Ukraine.