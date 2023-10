Diplomatie: Vladimir Poutine en Chine pour rencontrer son «ami» Xi Jinping

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé mardi à Pékin, où il doit rencontrer son homologue et «cher ami» Xi Jinping, à l’occasion d’un grand sommet multilatéral qui devrait être en partie éclipsé par l’actuel conflit entre Israël et le Hamas.

Invité de premier plan, Vladimir Poutine effectue son premier déplacement dans une grande puissance mondiale depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, qui a contribué à isoler la Russie de nombreux autres États. La relation personnelle entre Xi Jinping et son homologue russe, qui se sont mutuellement qualifiés de «chers amis», est au cœur de ce rapprochement entre les deux pays. «Le président Xi Jinping m’appelle son ami et je l’appelle aussi mon ami», a ainsi affirmé avant sa visite Vladimir Poutine dans un entretien avec la télévision chinoise.

L’ascendant de Pékin sur Moscou

Les deux hommes «discuteront de manière amicale et franche (…) des problèmes urgents de la coopération pratique bilatérale et de l’ordre du jour international», a expliqué le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov. En mars dernier, Vladimir Poutine avait reçu Xi Jinping et ceux-ci avaient affiché leur entente, prônant un renforcement de la coopération économique et militaire pour contrer ce qu’ils présentent comme l’hégémonie américaine.