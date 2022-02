JO 2022 – «Diplôme»? C’est un peu plus compliqué que «plôme»

Ce «prix», sorte de médaille en chocolat améliorée, a d’abord récompensé les 4e, 5e et 6e, dès 1948. Elle a ensuite été élargie aux classés de 4 à 8 d’une compétition olympique, soit souvent les finalistes des Jeux d’été. Chez Swiss Olympic, un diplôme arraché est rémunéré. Par exemple, lors des Jeux d’été à Athènes en 2004, le 4e rang rapportait 8000 francs, le 5e 5000, le 6 4000 et les rangs 7 et 8 3000. Tous les comités ont des politiques différentes dans le domaine, comme entre les saisons, d’ailleurs. En 2014, en hiver, un diplôme ne valait en Suisse plus que 2000 francs.