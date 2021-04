États-Unis : Diplômé du lycée et de l’uni dans la même semaine, à 12 ans

Le jeune Mike Wimmer a réalisé l’improbable exploit d’accomplir l’équivalent de quatre années d’étude en un an.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Mike Wimmer a su tirer profit du ralentissement imposé par la pandémie. L’adolescent de Salisbury (Caroline du Nord) a réalisé exploit d’accomplir l’équivalent de quatre ans d’étude en une seule année. À 12 ans, le jeune surdoué vient de terminer le lycée et sera diplômé en tant que meilleur élève de sa classe le 28 mai. L’Américain ne s’est toutefois pas contenté de ce remarquable exploit: en parallèle, il s’apprête à recevoir son diplôme universitaire sept jours plus tôt.

En un an, Mike a avalé deux ans de lycée et deux ans d’université qui lui permettent d’obtenir un Associate degree («diplôme d’associé»), c’est-à-dire un diplôme attribué aux étudiants qui ont validé avec succès un cursus d’études supérieures d’une durée de deux ans. «J’ai franchi toutes les étapes à l’école à un rythme plus rapide. Je suis comme une éponge, j’accumule le savoir très rapidement», explique le jeune prodige à WCNC.