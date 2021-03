Après quatre mois de pause, la Swisscom Hero League fait son grand retour cette semaine et entame sa 5e saison. Les phases de groupe sur «Clash Royale» se déroulent ainsi tous les lundis et mercredis, tandis que celles de «CS:GO» ont lieu les mardis et jeudis. Quant aux qualifications sur «League of Legends», elles se tiendront en avril.