Thaïlande: Directeur des parcs nationaux arrêté

Le directeur des parcs nationaux de Thaïlande a été arrêté mardi pour des soupçons de corruption, a annoncé la police thaïlandaise. Ratchada Suriyakul na Ayutthaya, directeur général du département des Parcs nationaux et de la Conservation de la faune et des plantes, sous l’égide du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, «a abusé de son pouvoir en recevant de l’argent de ses subordonnés, en échange de leur maintien en poste», a indiqué la Commission nationale de lutte contre la corruption (NACC). «Il a collecté de l’argent de directeurs installés localement à travers le pays. S’ils ne pouvaient pas payer, ils étaient transférés dans des endroits éloignés de leur domicile», a précisé le communiqué.