Genève: Directeur d’un EMS dénoncé à la justice

Ambiance délétère dans l’EMS (établissement médico-social) La Méridienne, à Conches, qui accueille des patients souffrant de troubles psychiatriques. D’anciens et actuels employés fustigent le directeur des lieux, qui serait d’ailleurs suspendu depuis plus d’un mois, d’après les syndicats. Ceux-ci ont dénoncé les faits à la justice et au Département de la Santé, qui a ouvert une enquête. Dépeint comme colérique, autoritaire, parfois alcoolisé, et adepte du management par la peur, le responsable est aussi accusé de maltraitances envers des patients.