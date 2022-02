Winterthour (ZH) : Direction de la police critiquée après deux suicides

En moins d’un an, deux policiers de quartier en poste à la police municipale de Winterthour se sont donné la mort. Des voix s’élèvent et mettent en cause des problèmes de management.

Les deux personnes qui se sont donné la mort travaillaient pour la police municipale de Winterthour. LAB

Ils étaient à quelques années de la retraite. Deux policiers de proximité de la police municipale de Winterthour se sont donné la mort, rapporte «Blick». Le premier drame s’est joué en juillet dernier. L’agent avait été porté disparu pendant une longue période après une randonnée en montagne. Ce n’est que bien plus tard qu’il s’est avéré qu’il s’était suicidé.

Vendredi dernier, un autre représentant des forces de l’ordre a mis fin à ses jours, au poste cette fois-ci. Le fait a été confirmé par le service de presse de la police au quotidien alémanique.

Direction critiquée

Depuis, le corps de la police émet de vives critiques à l’encontre de la direction. Dans une lettre interne, l’association des fonctionnaires de police de Winterthour demande à la cheffe du département, Katrin Cometta, et à la direction de la police de reconnaître ses erreurs de gestion. «Nous avons exprimé le fait que de nombreux collègues pointent du doigt la gestion et le comportement de certaines personnes. Nous souhaitons maintenant que les responsabilités soient assumées, peut-on lire dans un extrait de la lettre cité dans «Blick». Nous parlons de choc, de tristesse, mais aussi de colère.»

Changements demandés mais pas réalisés

Les problèmes se sont accumulés lors de restructurations avec des policiers qui sont dirigés par un supérieur qualifié d’«insupportable». L’agent qui s’est donné la mort en montagne avait de graves divergences d’opinions avec le nouveau chef avec lequel il devait désormais partager son territoire. Deux semaines seulement après la mise en place de la nouvelle structure, il a commis l’irréparable. Les demandes pour des changements faites au niveau de la direction sont restées sans écho.

Le deuxième policier s’est fait transférer au service interne en raison de problèmes avec son supérieur. «Il était constamment critiqué et lui disait que c’était de sa faute. À plus de 60 ans, il devait changer du tout au tout car apparemment il n’était plus assez bon» rapporte «Blick.» Finalement il est parti en burn-out et s’est donné la mort.»

Lien de cause à effet confirmé

Le commandant de la police municipale est actuellement en vacances et ne les a pas interrompues. Son adjoint, qui doit reprendre son poste en mai prochain, serait décrit dans des courriers internes comme «une partie du problème.» En outre, ce dernier aurait confirmé un lien entre les suicides. Un appel à un conseiller externe est envisagé, pour autant que le Conseil municipal donne son accord.

Pensées suicidaires? Faites-vous aider. Vous ressentez des pensées suicidaires, ou vous vous inquiétez pour un proche? Parlez-en et faites-vous aider, 24/7. La Main Tendue (adultes, 24/7): 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7): 147

Urgences médicales: 144

santépsy.ch

Stop suicide