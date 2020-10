Condamné en 2015 puis acquitté en 2017, un dirigeant de foot et ex-coach de juniors neuchâtelois, est de nouveau accusé dans une affaire de mœurs avec un mineur.

Ex-coach, avocat et dirigeant bien connu dans le monde du football local neuchâtelois, il avait défrayé la chronique entre 2012 et 2017. Quatre jeunes âgés de 13 à 14 ans au moment des faits l’accusaient de leur avoir fait subir des abus sexuels. En 2015, lors du procès en première instance au Tribunal de Boudry (NE), coup de théâtre, la procureure avait décidé d’abandonner les charges d’actes d’ordre sexuel sur enfant, pour cause de déclarations contradictoires des victimes présumées. Mais, inflexible, la présidente de la Cour avait prononcé une condamnation de huit mois de prison avec sursis. Elle avait fustigé le fait que l’accusé avait manipulé les testicules des jeunes, tiré sur leur pénis ou palpé leurs bourses lors de ce qui devait être un simple massage aux jambes.