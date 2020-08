Cinéma

«Dirty Dancing» aura bien une suite!

Évoqué à la mi-juillet, le projet a été confirmé par le PDG de Lionsgate. Pour savoir si Jennifer Grey y ébauchera quelques pas de danse, il va falloir patienter.

«Cela sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendaient», a déclaré Jon Feltheimer, PDG de Lionsgate, à Deadline . Mais à quelle franchise fait-il allusion? À «Dirty Dancing», pardi! Et le film romantique tant attendu en sera la suite directe.

Le projet avait fuité à la mi-juillet. «L’un des secrets les plus mal gardés à Hollywood», avait ironisé Feltheimer. Cette fois, l’affaire est officielle, comme le retour de Jennifer Grey, l’interprète principale du film de 1987, au casting (et à la production). Jonathan Levine (le réalisateur de «Warm Bodies») devrait diriger le film, sur un scénario écrit par Mikki Daughtry et Tobias Iaconis.

Trente ans plus tard…

Pour mémoire, «Dirty Dancing» avait remporté un Oscar (celui de la meilleure chanson, «The Time of my Life») et un Golden Globe (dans la même catégorie) en 1988, et engrangé 218 millions de dollars au box-office mondial. En 2004 est sorti «Dirty Dancing: Havana Nights», sans lien avec le film original ni avec Jennifer Grey (mais avec un certain Diego Luna, futur héros de «Rogue One»), qui justifie peut-être que Feltheimer parle de «franchise». Ce film avait remporté 28 millions de dollars, tandis qu’un «Dirty Dancing», remake signé Wayne Blair avec Abigail Breslin, est sorti directement en VOD en 2017.