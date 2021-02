France : «Dis à Delphine de rentrer à la maison!»

Le mystère entourant la disparition de l’infirmière de 33 ans reste entier. À 4 heures du matin, son mari a envoyé un SMS à une voisine, croyant son épouse chez elle.

Toujours aucune trace de Delphine Jubillar, cette mère de famille disparue le 16 décembre à Cagnac-les-Mines (sud). Qu’est-il arrivé à l’infirmière de 33 ans, qui s’est volatilisée en pleine nuit? L’enquête ouverte pour «enlèvement et séquestration» n’a, pour l’heure, rien donné. Avocat de cousines et d’amies de la jeune femme, Me Philippe Pressecq s’est confié cette semaine à «Paris Match».