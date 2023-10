Discord ferme une populaire app de compliments entre ados

C’est bientôt la fin pour Gas. L’application qui avait séduit de nombreux ados américains va disparaître le 7 novembre prochain. Le patron de Discord Jason Citron l’a annoncé à ses employés cette semaine, rapporte TheInformation. L’app Gas a bâti sa popularité auprès des écoliers avec comme idée de booster leur moral. Les utilisateurs participent entre eux à des sondages anonymes à vocation positive. Seule la personne gagnante du sondage est alors avertie et complimentée pour son talent reconnu par ses amis (plus beau maquillage, plus belle coiffure, meilleur danseur, etc.).