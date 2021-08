Musique : Discord perd l’un de ses bots les plus populaires

YouTube, propriété de Google, a fait une victime de marque dans sa lutte contre les robots musicaux actifs sur la plateforme prisée des gamers.

Il est devenu extrêmement populaire au cours des cinq dernières années, certaines estimations suggérant qu’il compte plus de 250 millions d’utilisateurs. Bien que Groovy Bot prenne en charge Spotify, YouTube, Soundcloud et d’autres services, «quelque chose comme 98% des morceaux joués sur Groovy provenaient de YouTube», a reconnu Nik Ammerlaan interrogé par «The Verge ». La version Premium de Groovy Bot coûtait quelque 6 dollars par mois.

Au tour de Rythm?

Rythm, le plus populaire des robots musicaux de Discord, pourrait être la prochaine victime de Google. «Nous ne prévoyons pas actuellement de nous arrêter», a cependant rassuré Jet, copropriétaire du bot Rythm, dans un message adressé à sa communauté d’utilisateurs. Rythm est installé sur près de 20 millions de serveurs Discord et dit avoir plus de 560 millions d’utilisateurs à son actif.

Discord aussi perdant

La suppression du populaire Groovy Bot et peut-être d’autres services de son genre ne fait pas non plus les affaires de Discord, en passe d’être valorisé à 15 milliards de dollars. Mais la plateforme se voit contrainte de soutenir ces mesures. «Nous prenons les droits d’autrui au sérieux et exigeons des développeurs qui créent des bots pour Discord qu’ils fassent de même», a-t-elle fait savoir, ajoutant qu’en cas de violation des droits d’autrui, même Discord pouvait prendre des mesures.