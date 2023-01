Genève: Discorde autour de l’argent qu’Uber doit aux chauffeurs

Le syndicat SIT accuse Uber de violer l’accord conclu en novembre avec l’Etat , et qui a débouché sur une décision de la police du commerce. La plateforme refuse en effet d’indemniser la totalité des kilomètres parcourus par les chauffeurs genevois entre octobre 2019 et juin 2022. Elle exclut de son calcul les courses effectuées hors du canton de Genève, en particulier dans le canton de Vaud. Selon sa lecture, celles-ci ne sont pas couvertes par la décision en question.

Milliers de francs en jeu

Pour certains chauffeurs, cela fait une sacrée différence: l’un d’eux perd ainsi 42’000 km et plus de 9000 francs dans l’affaire. «C’est absolument scandaleux», juge Anne Fritz, secrétaire syndicale au SIT. Elle estime que les détenteurs d’une carte VTC genevoise et d’un compte Uber genevois doivent être dédommagés pour la totalité de leurs trajets, quel que soit l’endroit où ils ont été effectués. Selon elle, l’inspection du travail partage cette interprétation. Le Département de l’économie et de l’emploi se limite à indiquer que «l’Office cantonal de l’inspection et des relations de travail a bien reçu la dénonciation du SIT. Il a immédiatement interpellé Uber et examine la situation avec toute la diligence requise.»