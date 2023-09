La France «fait sa part» en matière de migration, estime Macron

«Nous Français, nous faisons notre part»

Réagissant à la vague d’arrivées massives de migrants sur l’île de Lampedusa la semaine dernière, Emmanuel Macron a appelé à «ne pas laisser les Italiens seuls», se faisant le promoteur d’une réponse européenne pour «une approche cohérente avec les pays d’origine et les pays de transit». Aux pays d’origine des migrants, «nous devons en Européens mieux conditionner notre aide à une politique responsable en matière migratoire et en disant «on vous aide sur des projets pour donner des opportunités économiques à la population mais vous devez nous aider à démanteler chez vous les réseaux qui conduisent ces gens à quitter leur pays» et surtout beaucoup mieux coopérer aux retours», a expliqué le chef de l’Etat.

«Partenariat respectueux»

Aux pays de la rive sud de la Méditerranée, en particulier la Tunisie, il souhaite que l’Europe propose «d’embarquer des études, des experts, des matériels etc. sur leurs côtes pour démanteler ces passeurs» dans le cadre d’«un partenariat respectueux». «Il se trouve que c’est ce qu’on fait nous avec les Britanniques, on accepte d’avoir des experts britanniques à Calais pour nous aider à démanteler ces réseaux de passeurs et on a de très bons résultats», a justifié Emmanuel Macron.