États-Unis : Discret comme jamais, Trump reste profondément influent

Depuis sa luxueuse résidence en Floride, l’ex-président Donald Trump continue d’exercer une forte influence sur le parti républicain, soutenant ses alliés dans leurs visées électorales tout en tentant d’étouffer, au Sénat, toute volonté de le condamner dans son procès en destitution.

L’une des fidèles de Donald Trump au Congrès, la nouvelle élue ultra-trumpiste Marjorie Taylor Greene, avait lancé un «avertissement» clair à ses collègues, au jour de son départ de la Maison-Blanche. «La vaste majorité des électeurs, bénévoles et donateurs républicains ne sont plus loyaux au parti républicain et à ses candidats juste parce qu’ils ont un +R+ à côté de leur nom. Leur loyauté revient désormais à Donald J. Trump», a-t-elle tweeté le 20 janvier.