Immobilier: Discrimination au logement: des victimes désemparées

«À chacune de mes candidatures, les gérances me répondent toujours par la négative, alors que bien souvent les annonces restent en ligne.» Mohamed*, 32 ans, est à la recherche d'un appartement à louer depuis près d’un an. Aucune plainte ni poursuite à son actif, mais selon lui, le hic est ailleurs. «Je suis d'origine guinéenne donc noir, de nationalité portugaise, ce qui n'aide pas non plus, et pour couronner le tout, musulman, ironise le jeune homme, qui porte un nom à consonance arabe. Comme toujours, l'aventure s'arrête lorsque mon identité est dévoilée.»