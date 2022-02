Jessica Alves : Discriminée à cause de sa transition

Depuis sa réassignation sexuelle, Jessica Alves a vu tous ses contrats s’annuler et de nombreux amis lui tourner le dos.

Avec ses courbes voluptueuses et son look très sexy, Jessica, qui a ouvert un compte OnlyFans , se rend compte qu’elle intimide les hommes. «En tant que femme, j’ai dû apprendre à leur parler et à attirer leur attention», dit-elle. La bimbo a toutefois peur d’eux dans certaines situations: «Même si cela paraît flatteur, je ne me sens pas en sécurité quand des gars me suivent dans un centre commercial pendant que je fais mes courses, ou quand un chauffeur Uber me demande de boire un verre avec lui.» Jessica avait même révélé que certains hommes étaient prêts à la payer une fortune pour lui prendre sa virginité, après sa vaginoplastie . Ce qu’elle a toujours refusé.

Célibataire, Jessica a recours aux applications de rencontres pour trouver l’amour. Malheureusement pour elle, sa transidentité pose problème aux hommes qu’elle contacte. «Quand on prévoit un rendez-vous et que je leur dis que je suis une femme trans opérée, ils bloquent mon profil», déplore-t-elle. Jessica se sent donc «discriminée» à plusieurs niveaux. «Je parle six langues. J’ai un diplôme en relations publiques et en communication et je suis consciente que personne ne m’engagera à cause de mon look et parce que je suis trans, se désole-t-elle. Il faut qu’il y ait davantage de personnes trans à la télévision, dans les médias, afin de normaliser ça et montrer au monde entier qu’il n’y a pas de problème à changer de genre si cela vous rend heureux.»