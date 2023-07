Suisse – UE: Discussion «fructueuse» entre Ignazio Cassis et Maros Sefcovic

Ignazio Cassis et le vice-président de la Commission européenne (CE) Maros Sefcovic à Bruxelles.

Nouvelle rencontre mercredi entre le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Ignazio Cassis et le vice-président de la Commission européenne (CE) Maros Sefcovic à Bruxelles. But: faire le point sur l’état de la dizaine de discussions exploratoires qui ont déjà eu lieu entre la Suisse et l’UE.