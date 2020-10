Epidémies : Discussions à Genève sur le rôle des aéroports

Scientifiques et spécialistes de l’aviation vont participer mardi soir à Genève à une discussion sur la contribution de ces sites et des passagers à la lutte contre le Covid.

Le trafic aérien a été très affecté ces derniers mois par la pandémie liée au coronavirus et les règles sont strictes dans les aéroports pour éviter une propagation. Scientifiques et spécialistes de l’aviation vont participer mardi soir à Genève à une discussion sur la contribution de ces sites et des passagers à la lutte contre le Covid.