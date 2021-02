Nucléaire : Discussions entre Européens et Américains sur l’Iran

Les chefs de la diplomatie française, britannique et allemande doivent discuter jeudi avec les États-Unis du sauvetage de l’accord encadrant le programme nucléaire de Téhéran, qui pourrait d’ici quelques jours limiter l’accès des inspecteurs internationaux à certaines de ses installations.

Le Français Jean-Yves Le Drian recevra à Paris l’Allemand Heiko Maas et le Britannique Dominic Raab, qui seront rejoints en visioconférence par le secrétaire d’État américain pour une réunion «principalement consacrée à l’Iran et à la sécurité régionale au Moyen-Orient», a annoncé mercredi la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

Donner du répit à l’Iran

Téhéran doit garantir «une coopération entière et rapide» à l’AIEA, a insisté mercredi le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price. «L’Iran devrait faire marche arrière et ne pas prendre d’autres mesures qui auraient un impact sur les garanties de l’AIEA sur lesquelles comptent non seulement les États-Unis, non seulement nos alliés et partenaires dans la région mais le monde entier», a-t-il ajouté.