Nucléaire : Discussions «fructueuses» entre l’Iran et l’AIEA

Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique s’est rendu en Iran, samedi, à deux jours de la mise en application d’une loi limitant les inspections des activités nucléaires si les sanctions américaines persistent.

«Gendarme» nucléaire

Rafael Grossi, directeur général de l’AIEA, a rencontré le président de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA), Ali Akbar Salehi, et le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. «L’Iran et l’AIEA ont eu des discussions fructueuses fondées sur le respect mutuel et dont les résultats seront publiés en soirée», a tweeté Kazem Gharibabadi, l’ambassadeur d’Iran auprès de l’AIEA, «gendarme» nucléaire de l’ONU.