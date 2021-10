Allemagne : Discussions jeudi entre sociaux-démocrates, Verts et libéraux

Le SPD d’Olaf Scholz, les Verts et le FDP de Christian Lindner vont entamer des pourparlers en vue de former un gouvernement.

Les sociaux-démocrates du SPD, arrivés en tête des élections allemandes , les Verts et les libéraux du FDP mèneront jeudi des discussions préliminaires en vue de former une coalition, a annoncé mercredi le FDP.

Coalition «jamaïcaine»

«Je viens de proposer à M. (Olaf) Scholz (le chef de file du SPD ), en accord avec les Verts, de nous rencontrer demain pour une discussion entre nous trois, et cela aura lieu», a annoncé le président du FDP, Christian Lindner, lors d’une conférence de presse.

Verts et FDP, les deux partis faiseurs de chancelier après les élections du 26 septembre, semblent ainsi pencher pour une coalition avec les sociaux-démocrates et non les chrétiens-démocrates de la CDU-CSU, arrivés deuxièmes aux élections.