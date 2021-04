Diplomatie : Discussions sur Chypre à l’ONU: le constat d’échec

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a dû se rendre à l’évidence jeudi: la reprise des négociations concernant le problème chypriote est pour le moment inenvisageable.

«Mon programme est très simple. Mon programme se cantonne à me battre pour la sécurité et le bien-être des Chypriotes – des Chypriotes-grecs et des Chypriotes-turcs, qui méritent de vivre ensemble dans la paix et la prospérité», a-t-il ajouté. Pour cela, il espère reprendre des discussions d’ici deux ou trois mois. «S’il est impossible de résoudre la quadrature du cercle en géométrie, en politique c’est très courant», a-t-il assuré.