Diplomatie : Discussions «utiles» mais sans avancées entre Moscou et Washington

Les Russes et les Américains se sont rencontrés mardi à Moscou pour tenter d’apaiser les fortes tensions entre les deux puissances, mais sans réussite.

La Russie et les États-Unis ont jugé «utiles» des pourparlers mardi à Moscou entre hauts responsables russe et américain, même s’ils n’ont abouti à aucune percée pour apaiser les fortes tensions entre les deux puissances.

«Nouvelle dégradation des relations»

Selon Sergueï Riabkov, l’un des principaux thèmes abordés mardi a été celui des visas et du travail consulaire, fortement perturbé par plusieurs vagues d’expulsions croisées de diplomates. Si la question a été évoquée «très franchement» avec Victoria Nuland, la situation «ne s’est pas améliorée», a relevé Sergueï Riabkov.

Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé qu’une «attention particulière» avait été accordée lors de ces pourparlers au fonctionnement des missions diplomatiques respectives. Moscou a proposé de «lever toutes les restrictions imposées par les deux parties ces dernières années», telles que les baisses d’effectifs des ambassades et consulats, qui tournent au ralenti.

Question épineuse

Victoria Nuland avait elle indiqué lundi que le thème principal des discussions serait l’instauration de relations «stables et prévisibles» entre les deux pays. «Je suis heureuse d’être de nouveau en Russie pour m’occuper de nos relations bilatérales», a-t-elle indiqué mardi après sa rencontre avec Sergueï Riabkov.

Moscou et Washington s’opposent sur un nombre toujours croissant de dossiers: crises internationales, affaires d’ingérence électorale, cyberattaques, espionnage, etc. Les deux puissances tentent néanmoins de relancer leur dialogue sur des sujets jugés d’intérêt commun. Fin septembre, elles ont parlé à Genève de parité stratégique et de contrôle des armements.