Chatbot : Discuter avec le clone virtuel d’Albert Einstein

La société UneeQ a mis en ligne une version digitale du célèbre physicien capable d’interagir avec les internautes.

Dans le but de célébrer le 100e anniversaire de la remise du Prix Nobel de physique à Albert Einstein – et montrer au passage son savoir-faire dans le domaine des chatbots –, la société UneeQ propose une activité originale. Basée aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, elle permet aux internautes de discuter en temps réel avec le célèbre physicien né en Allemagne en 1879, ou plutôt son clone numérique.