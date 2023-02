Animation : Disney annonce «La Reine des neiges 3» et «Toy Story 5»

Le patron de la firme aux grandes oreilles a confirmé qu’Elsa, Anna, Woody et Buzz l’Éclair feraient leur retour sur le grand écran.

Très bonne nouvelle pour les amateurs de films d’animation. Bob Iger, directeur général de la Walt Disney Company, a indiqué que «La Reine des neiges» et «Toy Story» allaient avoir droit à une suite. Le patron a fait cette annonce durant une soirée consacrée aux résultats du dernier trimestre 2022 de l’entreprise, rapporte « Variety ».

Il s’agira du troisième épisode des aventures d’Elsa et Anna, les sœurs du Royaume d’Arendelle. Le premier, sorti en 2013, avait rapporté 1,2 milliard de dollars. Le deuxième, proposé en 2019 et dont une série avait raconté les coulisses, avait connu un résultat encore plus impressionnant, avec des recettes de 1,4 milliard de dollars.