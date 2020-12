Cinéma : Disney annonce un nouveau film Star Wars pour fin 2023, «Rogue Squadron»

La Guerre des étoiles va bientôt avoir un nouveau chapitre, qui sortira en salle pour Noël 2023 et qui sera centré sur une nouvelle génération de pilotes spatiaux.

Après Wonder Woman, Patty Jenkins va s’attaquer à l’univers Star Wars. (Rich Polk/Getty Images for IMDb/AFP)

Cette histoire se déroulera dans le «futur de la galaxie» et suivra «une nouvelle génération de pilotes spatiaux, qui gagneront leurs insignes et risqueront leurs vies», a dévoilé Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, société à l’origine de la légendaire saga lancée en 1977 et rachetée par le numéro un mondial du divertissement.

L’autre série développée par Jon Favreau et Dave Filoni, les créateurs du «Mandalorian», sera «Rangers of the New Republic» et se déroulera elle aussi durant la même période.