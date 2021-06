Hollywood : Disney choisit une jeune métisse pour incarner Blanche-Neige au cinéma

L’actrice Rachel Zegler, 20 ans, tiendra le rôle de la princesse amie des 7 nains et des animaux dans le remake en chair et en os du célèbre dessin animé de 1937.

De mère colombienne et de père polonais, Rachel Zegler, aujourd’hui âgée de 20 ans, avait été sélectionnée à 17 ans pour jouer le rôle de Maria dans le «West Side Story» de Steven Spielberg, dont l’équipe avait auditionné plus de 30’000 candidates. L’équipe avait notamment été impressionnée par la voix de la jeune femme, qui s’est déjà illustrée dans de nombreuses productions locales de comédies musicales dans le New Jersey, dont elle est originaire.

«Sa force, son intelligence et son optimisme vont devenir partie intégrante de cette redécouverte de la joie du conte de fées classique de Disney», a expliqué le metteur en scène, qui a notamment réalisé deux volets de la saga Spider-Man, «The Amazing Spider-Man» (2012) et «The Amazing Spider-Man: le destin d’un héros» (2014).

Quasiment inconnue du public

Encore quasiment inconnue du grand public, Rachel Zegler va faire l’un des débuts de carrière les plus médiatisés de l’histoire avec, outre «Blanche-Neige» et «West Side Story», un rôle dans «Shazam! Fury of the Gods», suite du film de DC Comics «Shazam!» attendue en 2023.