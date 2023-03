Émission spéciale : Disney+ déroule le tapis rouge pour Miley Cyrus

Durant ce programme, produit par Disney Branded Television et réalisée par Jacob Bixenman et Brendan Walter, la chanteuse américaine de 30 ans, voisine de Lady Gaga, interprétera les chansons de son disque ainsi qu’un de ses plus grands succès et proposera un duo avec Rufus Wainwright. De nombreuses interviews exclusives avec la star, filmées dans la maison de Frank Sinatra à Los Angeles, seront également à découvrir.