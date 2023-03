Disney enterre sa division consacrée au métavers

Disney tourne le dos au métavers, que le groupe considérait comme porteur il n’y a pas si longtemps. Dans le cadre de son plan massif de licenciements qui prévoit la suppression de 7000 postes, comme annoncé en février, le groupe américain enterre sa division consacrée au développement de stratégies sur le métavers, rapporte le «Wall Street Journal» . Créée en 2022 par l’ancien patron Bob Chapek, cette «unité de narration et d’expérience consommateur de nouvelle génération» était composée d’une cinquantaine de postes, qui ont été biffés. Bob Iger, actuel patron de Disney, a expliqué dans une note que le plan de licenciement vise à rationaliser le fonctionnement de l’entreprise dans un contexte de difficultés économiques.

Mike White, ancien cadre de l’entreprise qui avait été nommé il y a un an à la tête de l’unité métavers de Disney occupera un nouveau poste au sein de l’entreprise, mais sa nouvelle fonction n’est pas encore connue.

Disney suit le mouvement de Meta, maison mère de Facebook et Instagram. L’entreprise de Mark Zuckerberg, qui a investi des milliards dans le métavers a revu ses ambitions à la baisse dans ce domaine. Après avoir récemment annoncé une nouvelle vague de licenciements (10’000 postes qui s’ajoutent aux 11’000 annoncés début novembre), le groupe technologique a affiché sa volonté de recentrer ses efforts et ses investissements dans le domaine de l’intelligence artificielle, sur la vague du robot conversationnel ChatGPT et d’autres IA génératives similaires.