Il n’aura fallu que 16 mois à Disney+ pour franchir le cap symbolique et impressionnant des 100 millions d’abonnés. C’est ce qu’a annoncé mardi Bob Chapek, patron de la plateforme de streaming vidéo lors de sa réunion avec ses actionnaires. Lancé en novembre 2019, d’abord aux États-Unis, puis progressivement dans d’autres pays (le 24 mars 2020 en Suisse), le service comptait encore 95 millions d’abonnés début février et a largement dépassé ses objectifs initiaux. Disney+ prévoyait en effet d’atteindre entre 60 et 90 millions d’abonnés cinq ans après son lancement.

La saison 2 de «The Mandalorian» issue de l’univers Star Wars et l’autre série à succès «WandaVision» de l’univers Marvel ont notamment contribué à attirer de nouveaux clients sur la plateforme, qui a aussi été aidée par les changements d’habitude des utilisateurs en raison de la crise sanitaire. Disney+ se présente désormais comme le principal challenger du leader Netflix, qui a récemment annoncé avoir passé le cap des 200 millions d’abonnés dans le monde et a mis une dizaine d’années pour atteindre le même cap des 100 millions d’abonnés. Disney+, qui vient d’ajouter à son catalogue la nouvelle catégorie Star, qui propose des films et des séries pour un public plus adulte, estime que la plateforme comptera entre 230 et 260 millions d’abonnés dans le monde d’ici 2024. Cela devrait lui permettre de dépasser le grand service rival.