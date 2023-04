Disney prépare une adaptation en live-action de Vaiana

Dans un communiqué et une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Dwayne Johnson a exprimé sa reconnaissance de pouvoir donner vie à ce récit. «Cette histoire, c’est ma culture. Elle est emblématique de la grâce et de la force guerrière de notre peuple. Je porte fièrement cette culture sur ma peau et dans mon âme, et cette opportunité unique de retrouver Maui, inspiré par le mana (ndlr: une force spirituelle) et l’esprit de mon grand-père, le grand chef Peter Maivia, est quelque chose de très précieux pour moi», a dit l’acteur, dont la mère est originaire du Samoa, en Polynésie.