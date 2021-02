France : Disney+ prépare une série sur la vie de Soprano

Destinés au nouveau service Star de la plateforme, les six épisodes raconteront comment l’artiste marseillais a construit sa carrière.

Provisoirement intitulée «Soprano, à la vie, à la mort», cette production en six épisodes de 35 minutes chacun a pour ambition de montrer comment le Marseillais de 42 ans est devenu la vedette qu’il est aujourd’hui. «De ses premiers pas dans les quartiers nord de Marseille, à la préparation de son nouvel album jusqu’à sa tournée des stades à venir à l’été 2022, c’est aussi une histoire de la France et du rap qui est racontée à travers le destin de cette icône de la pop urbaine française», écrit Disney+ dans un communiqué.

Trois séries françaises («Oussekine», «Parallèles» et «Week-end Family»), trois italiennes («The Good Mothers», «Ignorant Angels» et «Boris»), deux allemandes («Sam – The Saxon» et «Sultan City»), ainsi qu’un documentaire néerlandais intitulé «Feyenoord Rotterdam» ont également été présentés par Disney+. D’ici à 2024, ce sont environ 50 productions européennes qui devraient voir le jour sur la plateforme.