Cinéma : Disney reporte la sortie du 5e «Indiana Jones» et de films Marvel

Disney a, depuis le début de la pandémie, plusieurs fois adapté le calendrier de sortie de ses films aux énormes budgets, très attendus.

Getty Images via AFP

Le géant américain du divertissement Disney a annoncé lundi le report de plusieurs mois de la sortie de films des studios Marvel et a repoussé d’un an celle du cinquième épisode d’«Indiana Jones», toujours avec Harrison Ford.

Ainsi, le futur épisode de la série des studios Marvel «Doctor Strange» («In the Multiverse of Madness») a été repoussé de mars à mai 2022. De même pour le prochain «Thor» («Love and Thunder») de mai à juillet de l’année prochaine. Un report de trois mois également pour le nouveau «Black Panther» («Wakanda Forever») de juillet à novembre 2022.