Culture : Disney se lance dans la thématique de l’avenir de l’Afrique

En collaboration avec une dizaine de créateurs africains, Disney va produire «Kizazi Moto: Generation Fire», des courts-métrages animés traitant de l’afro-futurisme.

Les dix films de dix minutes composant cette série d’anthologie «répondent à la même question de manière très différente: à quoi ressemblera l’avenir de l’Afrique d’un point de vue africain», a précisé Orion Ross, vice-président Animation pour Disney EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), lors d’une conférence pré-enregistrée. «Des créateurs du Zimbabwe, d’Ouganda, d’Afrique du Sud, du Nigeria, du Kenya et d’Egypte» y «apporteront leurs visions uniques», a-t-il ajouté.

«Exploitant la fascination mondiale pour l’afro-futurisme, stimulée par «Black Panther» de Marvel, et s’inspirant de la riche histoire et des diverses cultures du continent, chaque film» présente un mélange «de fantaisie, de technologie futuriste, d’extraterrestres, de dieux, de monstres, d’action et d’adrénaline pour les fans de tous âges...», a-t-il assuré. «Le studio sud-africain Triggerfish sera le producteur principal, et Peter Ramsey («Spider-Man: New Generation»), le «producteur exécutif».