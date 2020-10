Divertissement : Disney se réorganise et renforce ses plateformes de streaming

Disney a décidé de restructurer ses divisions médias et divertissement, devant le succès du streaming qui devient l’une des forces de l’entreprise.

Disney, encouragée par le succès du streaming, a annoncé lundi une vaste réorganisation de ses divisions médias et divertissements afin de mettre l’accent sur ses plateformes Disney+, Hulu, ESPN+ et le futur service international Star.

Selon la nouvelle structure, toutes les activités de distribution et de commercialisation de contenus créés aussi bien pour le streaming sur internet que pour le cinéma ou la télévision seront regroupées en une seule unité. Cette nouvelle division, qui comprendra la gestion des opérations de Disney+, sera dirigée par Kareem Daniel, jusqu’à présent responsable chez Disney des produits de consommation, des jeux et de l’édition.

La création des contenus sera pour sa part divisée en trois groupes distincts – les studios d’animation et de cinéma, les contenus créés pour la télévision et les plateformes de streaming comme les séries et les documentaires, et les sports – qui gardent leurs chefs respectifs.