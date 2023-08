Disney va fermer le studio d’animation de Lucasfilm à Singapour

Six studios, 1200 personnes pour ILM

ILM est une branche du studio Lucasfilm – production, postproduction et effets spéciaux –, fondé par le réalisateur américain George Lucas et racheté par Disney en 2002. Selon son site internet, ILM emploie actuellement 1200 personnes dans six studios situés dans le monde entier (San Francisco, Vancouver, Londres, Sydney, Bombay et Singapour).