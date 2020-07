Floride

Disney World rouvre, en pleine flambée du coronavirus

Alors que la Floride connaît une accélération de la pandémie, une partie du célèbre parc d’attractions a rouvert ses portes, samedi à Orlando.

Une partie du parc d'attractions Disney World a rouvert ses portes samedi à Orlando, après quatre mois de fermeture. La Floride connaît pourtant une accélération rapide de la pandémie, avec des milliers de nouveaux cas de coronavirus chaque jour. Ils étaient plusieurs centaines à faire la queue samedi matin avant l'ouverture du Magic Kingdom, l'un des deux espaces à accueillir du public avec l'Animal Kingdom. EPCOT et le parc Hollywood Studios doivent eux suivre le mouvement à partir de mercredi, au sein d'un ensemble gigantesque qui fait deux fois la taille de Manhattan.

Tous les visiteurs présents samedi avaient réservé leurs billets, pour permettre à Disney de maîtriser le nombre de personnes dans le parc et rendre possible la distanciation physique. Il n'y a déjà plus de billet disponible pour une visite en juillet.