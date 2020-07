coronavirus

Disneyland Paris rouvre, et c’est la ruée

Le parc parisien a rouvert mercredi, alors que son homologue de Hong Kong était contraint de refermer ses portes à cause d’une nouvelle flambée.

Disneyland Paris a rouvert ses portes au public mercredi, avec une capacité d'accueil limitée, après quatre mois de fermeture en raison de l'épidémie de coronavirus. Accompagnés par une musique festive, les premiers visiteurs, tous masqués et parfois affublés de l'incontournable serre-tête «oreilles de Mickey» ont fait leur entrée dans le parc vers 8h.

Au compte-gouttes, ils étaient accueillis par les mascottes de Mickey, Pluto ou encore Tic et Tac qui dansaient sur une estrade, à bonne distance des visiteurs. «Quelle joie d'être à vos côtés et de pouvoir vous accueillir à nouveau», a déclaré Natacha Raflaski, présidente de Disneyland Paris, lors d'une cérémonie sans public tenue juste avant l'ouverture des portes, et retransmise sur les réseaux sociaux.