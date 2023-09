Disparition d’Emile: confidences d'un villageois sur TPMP

On aurait pu croire à une avancée significative mardi, quand plusieurs médias français annonçaient que des fouilles étaient en cours sous une énorme dalle du Haut-Vernet. Or, ces travaux n’ont rien donné, et un épais brouillard continue d’entourer l’affaire Émile. Gilles, lui, a pourtant l’impression que l’enquête avance. Cet habitant du hameau s’est exprimé mercredi soir sur le plateau de «Touche pas à mon poste». Un témoignage rare, tant les villageois tiennent à leur intimité.