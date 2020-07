Genève

Disparition de bancs au quai Wilson: place aux forains

Les bancs ont été déboulonnés de la Rotonde du Mont-Blanc à la Perle du Lac. La démarche a suscité de vives réactions. Mais le mobilier sera réinstallé après la fête foraine.

En fin de semaine passé, les bancs publics ont disparu du quai Wilson. Partagée sur Facebook, l’image de la voie, débarrassée de son mobilier urbain alors que les températures grimpent, a fait vivement réagir. L’élue municipale Ensemble à gauche Corinne Bonnet Mérier a voulu en savoir plus. «J’ai écrit au Service de l’aménagement de la Ville mais n’ai reçu aucune réponse, déplore l’élue. Je pense aux personnes âgées mais aussi à celles à mobilité réduite. Il n’y a plus un banc sur un kilomètre et demi!»