Disparition de Lina: des villageois entre rumeurs et angoisse

Malgré le vide, l’angoisse et les innombrables questions sans réponse, la maman de l’adolescente de 15 ans tient bon: «Ma détermination, la colère, la rage, me poussent à ne rien lâcher et à me battre encore plus fort», assure-t-elle. Le 23 septembre dernier, Lina se volatilisait alors qu’elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à 2,9 kilomètres de son domicile de Plaine. Comme le rappelle «Le Parisien», les constatations faites sur le terrain excluent la thèse d’un accident de la route. L’hypothèse d’une fugue n’est, non plus, plus d’actualité.