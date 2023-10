Il dit avoir vu Lina dans une voiture bleue avant sa disparition

Adolescente sans histoire, Lina s'est volatilisée le 23 septembre, en fin de matinée DR

«Je l'ai vue passer dans une voiture bleue», a confié un témoin à l'équipe du magazine «66 minutes», diffusé dimanche, sur M6. «Elle était habillée en clair, elle m'a fait coucou en passant, elle avait l'air normale, elle n'avait pas l'air soucieuse de quoi que ce soit, elle n'a pas fait d'appel ni quoi que ce soit», poursuit-il. «Et il y avait un monsieur à côté, qui roulait». Selon lui, la voiture venait se dirigeait vers Strasbourg.

«J'ai vu le conducteur avec une légère barbiche», a-t-il également expliqué à RTL. «Maintenant, est-ce que c'était une fausse ou une vraie, ça je ne sais pas. C'est la première fois que je voyais ce monsieur. Entre 20 et 40 ans, c'est difficile à dire comme ça en passant.»

C'est sans doute un de ses témoignages qui ont conduit les procureures de Saverne et Strasbourg à faire basculer, dimanche, les investigations initialement ouvertes pour disparition inquiétante de l'adolescente en enquête criminelle. C'est d'ailleurs désormais la procureure de Strasbourg qui mène les opérations et l'enquête a été confiée aux gendarmes de la section de recherches de Strasbourg et du groupement de gendarmerie du Bas-Rhin.

Sans être mis en examen, un homme d'une quarantaine d'années, a été auditionné par les gendarmes. Selon Le Parisien, il avait été entendu «en raison du modèle de son véhicule (...) couleur bleue nuit, pouvant ressembler à la voiture évoquée par un témoin».

Volatilisée

Adolescente de 15 ans sans histoire et scolarisée en CAP «aide à la personne», Lina s'est volatilisée samedi 23 septembre, en fin de matinée. Elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à trois kilomètres de chez elle, un trajet qu'elle avait l'habitude de faire, pour prendre le train et rejoindre son petit ami à Strasbourg. Deux témoins disent l'avoir vue marcher le long de la départementale, vers 11h15. Quelques minutes plus tard, son portable a cessé de borner.

Depuis, plus rien, malgré l'avis de recherche lancé dès le lendemain et les intenses fouilles et investigations déployées: battues citoyennes, plans d'eau sondés, auditions ou vérifications de véhicules. Lina reste introuvable.