Comores : Disparition d’un petit avion avec 14 personnes à bord

Un appareil de type Cessna ne s’est pas posé à Fomboni, samedi. Des recherches sont en cours.

Un petit avion qui assurait un vol entre deux îles de l’archipel des Comores, dans l’océan Indien a disparu samedi, a-t-on appris auprès de la Sécurité civile et de la compagnie aérienne. L’appareil de type Cessna transportait douze passagers et deux pilotes. «AB Aviation a la tristesse d’annoncer la disparition du vol ce samedi» entre la capitale Moroni, sur l’île de la Grande Comore, et Fomboni, sur l’île de Mohéli, à quelque 90 km.